En förare på Bergkvarabuss varnade om olycksbussens skick innan avfärd

Torsdagen innan avfärd var bussen i fråga på service i Varberg för att under fredagen köras till Skene. Den förare som körde bussen mellan Varberg och Skene påpekade att något inte var som det skulle med bussen varpå den togs in på verkstad i Skene, skriver Bergkvarabuss i ett pressmeddelande. Enligt Aftonbladet ska bussen ha krängt i sidled under körning mellan 70 och 80 kilometer i timmen.

Efter en kontroll i Skene och provkörning av "en vid busstypen van förare" godkändes bussen och fick därefter framföras. Vid den provkörningen kunde inga fel konstateras enligt bussbolagets pressmeddelande.

Här bärgas bussen från olycksplatsen.