Kommunchefen om organisationsutvärderingen: "Det alltid bra med externa ögon som kan ge oss input"

– Den nya organisationen växte fram genom förslag från medarbetare och chefer. Alla medarbetare hade möjlighet att komma med synpunkter, menar dock kommunchef i Orsa Ann-Therese Albertsson.

Konsultuppdraget att utvärdera den nya organisationen gick till samma konsult som arbetade med den nya organisationen, menar Orsamoderaterna.

Kommunchef Ann-Therese Albertsson tonar dock ner konsultens roll:

– Det var inte konsulten, som utarbetade och konstruerade den kommunala organisationen. Personens roll var projektledare i översynen av organisationen.

Har du och konsulten tidigare varit kollegor?

– Vi har tidigare jobbat i samma organisation och kände till varandra, men hade inget dagligt samarbete.

Fanns flera offerter från konsulter, som kunde göra utvärderingen av kommunens organisation?

– Vi gjorde en upphandling av konsultstöd till det fortsatta utvecklingsarbetet i Orsa kommun. Utvärdering av organisationen ingick som en del i den upphandlingen. Tretton anbudsgivare var med i utvärderingen av konsultstödet för det fortsatta utvecklingsarbetet.

Varför fick just den här konsulten uppdraget?

– Konsultens företag uppfyllde samtliga kvalitetskrav och hade det lägsta priset bland de som uppfyllde kraven.

Var det denna konsult som utarbetade och konstruerade den kommunala organisation Orsa har idag?

– Nej, det var inte konsulten, som utarbetade och konstruerade den kommunala organisationen som Orsa har idag. Den nya organisationen växte fram genom förslag från medarbetare och chefer. Alla medarbetare hade möjlighet att komma med synpunkter på en ny organisation på arbetsplatsträffar och workshops. Konsultens roll var att vara projektledare och processledare i översynen av organisationen.

Var denna konsult billigast finns något slutpris på dennes uppdrag?

– Ja, konsulten var billigast bland de som uppfyllde kvalitetskraven. Vi vill ha en utvärdering ”pulsmätning”, ledningsgruppsutveckling, kommunikations- och processledningsstöd i utvecklingsarbetet.

Kan du berätta också hur upphandlingen gick till?

– Jag och ledningsgruppen skrev en kravspecifikation där vi specificerade uppdraget. Tretton anbud kom in. Vi gjorde sedan en noggrann utvärdering till slut fanns två anbudsgivare kvar vilka angett samma timpris. Vi valde detta konsultföretag eftersom de förslog en oberoende utredare för utvärderingen.

Varför användes inte revisionsföretaget KPMG? Brukar inte kommunen använda dem?

– Vi gjorde en upphandling av konsultstöd både vid den första organisationsöversynen 2015 och vid det fortsatta förändringsarbetet med att utveckla Orsa kommun hösten 2017. I båda upphandlingarna lämnades anbud in från andra konsulter. Vid den senaste upphandlingen 2017 så lämnade KPMG in ett anbud och deras pris var högre. Processledningen under åren 2015-2017 har kostat cirka 500 000 kronor.

– Under 2017 insåg ledningsgruppen att vi behöver stöd utifrån för att på ett effektivt sätt jobba vidare med förändrings- och utvecklingsarbetet. Det är bra med extra ögon som kan ge input till oss, säger kommunchef Ann-Therese Albertsson.

Den konsult som först fick uppdraget av Orsa kommun att utarbeta formerna för den nya organisationen.

Personen tonar dock, precis som kommunchefen, ned sin roll. Tvärtom poängterar konsulten att större delen av organisationen var involverad i arbetet:

– 2015 ledde jag arbetet med en organisationsöversyn av Orsa kommuns förvaltning i mitt företag. Min roll var att vara processledare för arbetet, jag formade struktur och upplägg, hade workshops och dialoger, i stort sett hela organisationen var involverad och ledde arbetet i den arbetsgrupp som sammanställde idéer och synpunkter och tog fram förslag till beslut. Beslut om organisering och förbättringsförslag har tagits vidare av ledning, kommunchef och politiker.

Hur ser du på att det är ditt företag som ska göra utvärderingen av den organisation du var med att bygga upp?

– I det nya uppdraget att genomföra förbättringsförslagen från organisationsöversynen, är vi nu tre konsulter i tre företag, där jag står som huvudleverantör och kontaktperson, som tillsammans fått uppdraget att stödja Orsa kommuns utvecklingsarbete inom olika delar. Teamet är sammansatt av kompetens och resurser vi tror organisationen har bäst nytta av i den utveckling de vill genomföra. För utvärderingen har vi tagit med oss ytterligare en konsult.

FAKTA/Så mycket kostade omorganisationen och utvärderingen

Den 12 mars klubbade kommunstyrelsen i Orsa igenom att kostnaden för utvärderingen av omorganisationen får kosta max 700 000 kronor. (Enligt kommunalråd Thalin innefattar det även pengar till personalutveckling)

Socialdemokraterna Anders Rosell, Magnus Bjurman och Gunilla Elings Friberg, Tony Samuelsson (V) och Sverigedemokraterna Björn Brandth och Roine Andersson reserverade sig mot beslutet.

Ärendet kommer inte att behandlas i Kommunfullmäktige.

Enligt kommunstyrelsens ordförande Mikael Thalin (C) och kommunchef Ann-Therese Albertsson har processledningen för omorganisationen/ förändringsarbetet under åren 2015-2017 kostat 500 000 kronor.