Kulturnatten ställs in - det fattas pengar

Av ekonomiska skäl måste Kulturnatten ta en paus 2017.

- Tyvärr har vi blivit tvingade att ställa in årets evenemang, men målsättningen är att Kulturnatten ska komma tillbaka redan nästa år, säger Per Staffas, kommunens program- och evenemangssamordnare.De två senaste åren – 2015 och 2016 – har Kulturnatten genomförts under en fredag i december med ett digert program och spännande upplevelser.Men Kulturnatten i år, med 1 december som planerad dag, blir alltså inte av på grund av ekonomiska orsaker.

