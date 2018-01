Längre väntetid på vapenlicens - fler ärenden än väntat stoppar upp

I åtta veckor kan man få vänta på att få sin licens för jaktvapen godkänd i Dalarna. Anledningen är helt enkelt personalbrist hos polisen och att fler ärenden än väntat kommit in.

Målet har varit att korta köerna till sex till fyra veckors handläggningstid. Men istället har det blivit tvärtom.

– Vi är inte fulltaliga som det ser ut nu. Det beror bland annat på tjänstledigheter, egna uppsägningar och där vi inte har hunnit genomföra några ersättningsrekryteringar än, säger Christian Eriksson, gruppchef vid polisens rättsenhet i polisregion Bergslagen.

För det är inte vem som helst som får stövla in och hantera ärendena. Personerna måste säkerhetsprövas först. Därför har myndigheten timanställt godkända juriststudenter för att hjälpa till med de ärenden som kommit in. För i första hand är det antalet ärendet som varit bekymret.

– Den stora förklaringen är inströmningen. För närvarande så har vi idag 1300 ärenden om bara vapenlicens i region Bergslagen som ligger och väntar. De är inkomna från vecka 43 och fram till nu. Det är ungefär lika mycket som jaktperioden, vilket är lite förvånande, säger Christian Eriksson.

Även om handläggningstiden numera är uppe i sex till åtta veckor, så räknar inte polismyndigheten med att de kommer kortas inom den närmsta tiden.

– Det är ganska omfattande ärenden och vi handlägger alltifrån frågor om vapenhandlarinspektioner, inspektioner av skjutbanor, omprövning av redan beviljade vapenlicenser. Så vi har ganska många ärenden att hantera på enheten, förklarar Christian Eriksson.

När kommer ni komma ikapp?

– Det finns ingen sådan prognos. Vi förbereder oss nu för den stundande vapenamnestin som börjar den 1 februari. Och vi kan inte förutspå hur mycket resurser som det kommer ta från de befintliga ärendena.

Har ni fått några reaktioner?

– Inte så där jättemycket. Några har hört av sig om hur det går med deras ansökan. Vår ambition är att hålla handläggningstiden kort, men historiskt sett så är inte handläggningstiden särskilt lång nu - även om det inte är någon tröst för den som skickat in sin ansökan.

Vapenamnestin är en period under några månader där privatpersoner kan lämna in vapen till polisen. Det är under den här perioden som Region Bergslagen - polisområdet dit Dalarna hör - fått extra resurser beviljade. En person har anställts extra på heltid de närmsta tio månaderna och ytterligare två kommer arbeta på 30 procent under en åtta-månaders period. Och kanske kommer det underlätta handläggningstiderna i samband med vapenamnestin.

– Jag hoppas det kan underlätta trycket en del åtminstone, säger Christian Eriksson vid polisregion Bergslagen