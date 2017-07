Nu skrotar vi "boys will be boys"-attityden

Förra veckan lyssnade jag på ungefär 20 stycken sommarpratare i P1. Det var en sådan vecka där jag bara ville ta in så mycket olika röster som möjligt och lära mig saker från intressanta personer. Och det var en sådan vecka då jag blev glad, men också berörd till tårar i bilen på väg hem från jobbet när den fantastiska Linnéa Claesson började prata ur bilstereons högtalare. Det sommarpratet var helt enkelt komplett.

En anledning till att jag uppskattade det var alla de igenkänningsfaktorer hon pratade om gällande handbollen då jag själv spelat. En annan anledning var när hon i början av pratet spelade Dixie Chicks låt "Not Ready to Make Nice". Då brast det för mig när en vet bakgrunden till låten, men det kanske kommer i en annan krönika. Den låttiteln passar perfekt till det hon pratade mest om i sitt sommarprat, att hon inte tänker acceptera mäns trakasserier mot kvinnor.

Kan ni förstå hur många gånger jag och så många andra män har kommit undan med saker på grund av att föräldrar, kompisar eller lärare sagt: "boys will be boys"?

För den största anledningen till att jag uppskattade Linnéas sommarprat, och det som berörde mig mest, var när hon pratade om mäns trakasserier mot kvinnor och hur hon själv har upplevt detta. "Boys will be boys"-attityden var ett sådant moment som jag reagerade på. Kan ni förstå hur många gånger jag och så många andra män har kommit undan med saker på grund av att föräldrar, kompisar eller lärare sagt: "boys will be boys"? Kan ni förstå att när tjejer blir dragna i håret, eller får en hand på rumpan, eller får ett obehagligt sms till sig så viftas det oftast undan för att ”killar är killar”? Det är en riktigt osund norm som ännu inte försvunnit helt.

Jag tycker vi skrotar det uttrycket direkt. Från och med nu ska mäns trakasserier mot kvinnor inte ursäktas med den meningen.

Det börjar redan i ung ålder då småpojkar puttar på en tjej och ursäktas med "det är okej, han tycker bara om dig", och fortsätter i puberteten när killar trakasserar en tjej och ursäktas med "det var bara en dum killgrej, bry dig inte om det", eller när vuxna män skickar bilder på sina könsorgan till kvinnor och ursäktas med "men kom igen, jag trodde du skulle bli kåt".

Jag tycker vi skrotar det uttrycket direkt. Från och med nu ska mäns trakasserier mot kvinnor inte ursäktas med den meningen. Aldrig mer ska någon kunna skylla på den patriarkala norm vi lever i och efter och som tar sitt uttryck i meningen: boys will be boys.

