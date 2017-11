Rättegången mot nazisten Vera Oredsson ställdes in

TV: Hör DT:s intervju med Vera Oredsson från förra året

Vera Oredsson, 89 år och veteran i den svenska naziströrelsen, fångades på bild med armen i luften under 1 maj i Borlänge 2016 och nätverket We are dalarna polisanmälde strax efteråt henne för hets mot folkgrupp. I början av oktober i år åtalades hon.

Som bevisning har åklagaren Gun-Britt Ström bland annat åberopat bilden där den åtalade sträcker upp högerarmen.

Vera Oredsson nekar till brott och har i en tidigare intervju med tidningen hävdat att hon bara vinkade.

Det finns ännu inget nytt datum för rättegång.

