Rekordmånga firade jul i Lugnetkyrkan i år

– Egentligen hade vi satt 250 som tak, men i år blev vi hela 270 stycken. Vi fick till och med tacka nej till folk som ville komma. Men alltgick bra, det var trångt och härligt, jättefin stämning och bra gemenskap, säger Cecilia Linde, pastor i Lugnetkyrkan samt ansvarig för Lugnetkyrkan tillsammans med Silas Valério.

Julfirandet går under namnet "En öppen dörr på julafton" och Cecilia Linde menar att de har lyckats nå många i år, tack vare många olika kanaler.

– Vi har haft annons i tidningen, annonsbladet och affischer på stan samt nått ut via Frälsningsarmén. Och bjudit in via vår egen facebook-sida såklart.

270 personer åt alltså julbord ihop under gårdagen. Men inte bara det; det var högläsning från julevangeliet, dans runt granen och allsång på flera olika språk; som exempelvis arabiska och portugisiska.

Dessutom fick barnen glädjas åt att tomten kom med uppemot 90 julkappar att dela på.

– Det var så roligt! Och väldigt många nationaliteter representerade, berättar Cecilia Linde.