Sofias musik ger energi

I spurten noterade Sofia och Maria Nordström samma tid, 1.19.19, men Maria dömdes som trea. Skillnaden i prispengar mellan placering tre och fyra är 10 000 kronor.

– Jag har aldrig tidigare förlorat så mycket pengar på en tiondels sekund, skrattar Sofia.

– Surt, men jag är ändå nöjd och Tjejvasan är verkligen en rolig tävling, så den åker jag gärna igen, säger Sofia, som dock avstår Vasaloppet.

– Jag har nog inte styrkan för att staka ett så långt lopp ännu, istället blir det en Scandinavian cup-tävling i Lettland, berättar Sofia.

I bilen hem till Östersund från Tjejvasan fick hon ett telefonsamtal, det var en av Vasalopets sponsorer som ville ha hjälp av Sofia med att ta fram en lista med musik att ladda inför loppet till.

– Jag lyssnar på musik inför en tävling och även när jag tränar, speciellt i samband med styrketräning, berättar Sofia.

– För egen del upplever jag att det går att prestera bättre med musik och den hjälper mig att fokusera på det jag ska genomföra, säger Sofia.

Under en tävling är det något helt annat.

– Jag tror faktiskt inte det är tillåtet att åka med hörlurar av säkerhetsskäl och kanske bedöms det även som prestationshöjande, funderar Sofia, som aldrig använder hörlurar på tävling.

– Då är man fokuserad på loppet och måste också höra andra som ropar i spåret.

Tommy Höglund är Vasaloppets sportchef och delar Sofias uppfattning om användandet av hörlurar och musik under pågående lopp.

– I Cykelvasan förbjuder vi användandet av hörlurar, men i Vasaloppets skidspår avråder vi från det. Alla sinnen bör vara koncentrerade på skidåkning och höra andra som eventuellt ropar, säger Tommy.

Däremot att använda musik för att komma i rätt stämning inför loppet eller i samabnd med träning kan vara ett bra sätt att skapa extra energi. Ett exempel på det är det korta spår som en sponsor försett med en musikslinga 15 km före mål, ett spår som ska ge deltagarna extra energi.

När det gäller Sofias musiklista så toppas den av "Best day of my life" med American Authors.

– Det är min favoritlåt just nu och ligger först på min lista, säger Sofia.

Sofias Vasaloppslitsa hittar du med den här länken: https://open.spotify.com/user/soofia94/playlist/59hH4wGCpUhRzfgEs45cze