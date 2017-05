Tvååring svårt skadad av fall från ett fönster – förhör hålls med inblandade och vittnen

Det var under lördagen som ambulans larmades till ett samhälle utanför Falun. Ett barn på 2,5 år hade fallit från andra våningen på en byggnad, ett fall på cirka 6 meter.

Barnet fördes till Falu sjukhus för vård och sjukhuset meddelade under lördagen i en presskommuniké att barnets tillstånd var lätt skadad. Barnet fick stanna på sjukhuset för vård under natten. Men under söndagen ändrades sedan rubriceringen för barnets tillstånd till svårt skadad. Under måndagen meddelades att barnets tillstånd inte är livshotande.

Polisen inledde under helgen en förundersökning om händelsen.

– I dagsläget vet vi inte om det är en olycka eller något annat. Det har hållits förhör för att komma tillrätta med vad som hänt, säger polisens presstalesman vid regionledningscentralen i Örebro.

Hur fallet gått till är oklart. Brottsrubriceringen är grov misshandel, men kan komma att ändras. Det kan även röra sig om en olycka.

Åklagare Anna Ståhl vid åklagarkammaren i Falun är i nuläget förundersökningsledare.

– Vi är i inledningsskedet i utredningen. Jag har gett direktiv om att höra flera personer och att utreda olika saker, säger Anna Ståhl.

En person är skäligen misstänkt för brottet. Skäligen misstänkt är den lägre misstankegraden.

Brottsplatsen kommer att undersökas igen och flera vittnen höras. Ingen person är än så länge frihetsberövad, utredningen fortgår.