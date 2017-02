Trots drömstarten – Peace & Love City kollapsade hemma mot Västanfors

Hemmalaget Peace & Love City fick en drömstart på matchen mot gästande Västanfors. Domare Tomas Behlander hann knappt sätta pipan mot munen och blåsa igång matchen innan Elias Engholm skickat in ledningsmålet, assisterad av Erik Stoor. Då stod det elva sekunder på matchklockan.

Mattias Krantz ökade på till 2–0 innan gästerna vaknade till liv och tog sig in i matchen. Drygt 15 minuter in i matchen satte Fredrik Rydberg reduceringen och bara två minuter efter det skickade Klas Nordström in kvitteringenmålet, 2–2.

Innan halvtidsvilan ökade gästernas Johan Andersson på till 2–3 och Västanfors hade mäktat med att vända 2–0-underläget.

Det verkade som att Peace & Love Citys luft hade tagit slut efter att man tappat sin 2–0-ledning för den andra halvleken inleddes inte lovande. Det tog gästernas Klas Nordström ungefär fem minuter att sätta fyran för Västanfors och sitt andra för kvällen.

Johan Andersson ökade på till 2–5 innan Peace & Loves målkung, Pekka Rintala, kunde skicka in 3–5-målet efter 63 spelade minuter.

Gästande Västanfors hann med att göra ytterligare två mål innan domaren blåste av matchen. Förlust för Peace & Love City med 3–7.

Peace & Love City – Västanfors IF 3–7 (2–3)

Målen: 1–1 (1) Elias Engholm, 2–0 (8) Mattias Krantz, 2–1 (16) Fredrik Rydberg, 2–2 (18) Klas Nordström, 2–3 (38) Johan Andersson, 2–4 (51) Klas Nordström, 2–5 (60) Johan Andersson, 3–5 (63) Pekka Rintala, 3–6 (72) Emil Kaup, 3–7 (87) Klas Nordström

Utvisningar: 40–10

Domare: Tomas Behlander