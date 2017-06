Blev tagen för rattfylleri - två gånger på samma dag

Mer läsning för dig som är prenumerant eller Pluskund:

Det var i mars i år som mannen ska ha satt sig bakom ratten under påverkan av narkotika för att sedan bli tagen två gånger under samma dag. Även under maj månad ska händelsen ha upprepat sig.

Händelserna ska ha utspelat sig i Ludvika kommun och Smedjebackens kommun.

Nu åtalas han mot sitt nekande för tre fall av rattfylla och två fall av ringa narkotikabrott.

