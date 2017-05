Ytterligare bilbrand i Falun – brann med öppna lågor

Räddningstjänsten Dala Mitt har haft fullt upp i Falun under natten. Tidigare under dagen brann två personbilar på Jungfrugatan. Den första branden var under fredagseftermiddagen och den andra kom larmet strax efter midnatt.

Vid 01.30-tiden larmades räddningstjänsten till ytterligare en bildbrand, den här gången på Kopparvägen i Falun.

– En personbil brann med öppna lågor, säger Magnus Jonsson, inre befäl vid räddningstjänsten Dala Mitt.

Räddningstjänsten har ingen naturlig förklaring till hur bränderna har startat.

Tidigare under natten kom dessutom larm om en containerbrand vid en återvinningsstation där en tidningscontainer brann med öppna lågor.