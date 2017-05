19-åring får fyra års fängelse för "försök att döda"

Fallet är speciellt på många vis. Den dömde 19-åringen är dömd för i sammanhanget bagatellartade brott. Misshnadel och stöld han begick 2014, 16 år gammal. De båda offren är betydligt mer kriminellt meriterade. Men något tydligt motiv för 19-åringen till att försöka döda dem har inte kunnat klarläggas i domen. Detta trots att offren i rätten hävdade att 19-åringen var utskickad för att döda dem.

Speciellt är också själva händelseförloppet. De båda offren knivhöggs i en källarnedgång vid Kornstigen. I anslutning till brottsplatsen fanns ett stort antal personer. De båda offren och en tredje person hade gått ner i trtappen i okänt ärende. Plötsligt anlände en bil med åtminstone fem personer. Möjligen fanns 19-åringen i bilen. Under alla förhållanden dök 19-åringen upp vid trappen där han hastigt gick ner och knivskar de båda offren svårt. en offrets sambo och den tredje mannen i trappen ingrep och lindrade möjligen skadorna.

19-åringen och bilen försvann. De båda offren började förfölja knivmannen men blev snabbt så tagna av sina skador att de blev liggande. En av dem skadades svårt och skadorna kunde lätt ha blivit allvarligare. Gruppen som slamats på platsen skingrades. Polis tillkallades och greps under natten fem män i en bil. De anhölls men kunde så småningom avföras. de båda offren fördes till sjukhus för vård.

Flera personer har under utredningen känt igen 19-åringen men bara via ett smeknamn. Det kom att dröja till 21 februari innan han identifierades och kunde gripas. Också det under mycket speciella förhållanden. En bild på den misstänkte hittades på Facebook och lades ut på först privata och senare på polisens hemsida. Samtidigt lyckades ett av offren få tag på namn och adress som ledde till att 19-åringen greps hemma i Katrineholm.

Den nu dömde 19-åringen har hela tiden envist nekat till att ha haft med knivskärningen att göra. Han har påstått sig ha ett alibi som dock spräckts. Vad som slutgiltigt fäller honom är fynd av hans DNA i en keps som hittades längst ner i trappen där knivskärningen ägde rum. Falu tingsätt konstaterar som sagt att det inte finns minsta tvivel när det gäller hans skuld. Enligt domen är det också uppenbart att han faktiskt försök döda de båda offren. Hans motiv till att göra det blir däremot aldrig klarlagt. När rättegången avslutades hävdade försvararen att klienten högg i självförsvar.

Domen blir fyra års fängelse, men hänsyn tagit till att mannen bara var 18 år vid brottet. en vuxen person hade fått ett eller några år till. vidare döms. De båda offren tilldöms dessutom 136 200 respektive 148 525 kronor i skadestånd. Den dömds 19-åringen har inget kriminellt umgänge och heller inget missbruk. Enligt en så kallad paragraf 7-undersökning finns heller inga misstankar om psykiska störningar.