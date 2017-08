Äldre fick sina konton länsade – "Värst är känslan av otrygghet"

Under en begränsad period för en dryg vecka sedan utsattes åtminstone fyra pensionärer i Rättviks kommun för ungefär samma typ av brott.

– Någon har tagit sig in hos en äldre släkting till mig och stulit dels mediciner ur ett medicinskåp, dels en plånbok med bland annat bankkort, berättar en anhörig till en av de drabbade.

Med hjälp av bankkortet har sedan pensionärens konto tömts. Uttagen har delats upp, men skett under en kort tidsrymd.

– Det handlar om femsiffriga belopp, säger den anhörige.

Varken han eller polisen vill med tanke på den pågående utredningen gå in närmare på omständigheterna kring det här brottet. Polisen har under senare tid fått in anmälningar om brott mot äldre i flera kommuner i Dalarna

– Vi utreder just nu fyra likartade fall i Rättvik och det är ännu för tidigt att utesluta att fler drabbats, säger kriminalkommissarie Björn Sundin, som leder förundersökningen.

Att de här brotten skett i samma område och inom en begränsad tidsperiod talar för att det finns ett samband mellan händelserna.

– Vi ser mycket allvarligt på brott mot utsatta grupper – dit vi räknar äldre – och prioriterar utredningen av de här ärendena, betonar förundersökningsledaren.

Den anhörige till en av de drabbade konstaterar att det i just det fallet handlar om en relativt stor summa pengar.

– Värst är ändå känslan av otrygghet. För min släkting är kvällarna värst,när det blir tyst och stilla. Oro kan rent allmänt ge sömnbesvär och leda tillohälsa, säger han och fortsätter:

– Om polisen lägger pussel snabbt är jag övertygad om att det här klaras upp. Det är viktigt, inte minst för att förebygga fler liknande brott, att gärningspersonen eller -personerna grips och ställs till svars.

Han upprörs över att brottslingar systematiskt ger sig på äldre.

Björn Sundin håller med och understryker att polisen just nu satsar resurser på utredningen och bedömer utsikterna att klara upp brotten som goda.