Åtal mot 58-åring magert utfall av tillslag mot känd langare

58-åringen är en utslagen missbrukare som i många år haft Ria-stugan som adress. Han säger själv i utredningen att han har ett antisocialt umgänge där det förekommer missbruk och kriminalitet, Det var därför han befann sig i huset. Det ägs av en kamrat med liknande bakgrund och som förmodligen var skälet till polisens intresse för huset. Kamraten har under 2000-talet suttit av två fyraåriga straff för grova narkotikabrott.

Resultatet av tillslaget blir nu att 58-åringen åtalas för narkotikabrott bestående i innehav av 97,21 gram amfetamin, vilket han förnekar. Han åtalas också för vårdslöshet i trafik och olovlig körning i samband med en trafikolycka på E 16 nära Amsberg den 2 januari. Bakom ratten i en avställd bil belagd med körförbud och sommardäck kolliderade han med mötande bil. Detta erkänner 58-åringen utan vidare. Han körde trots avsaknad av körkort och trots att han kände till bilens tillstånd.

Narkotikan han åtalas för att ha hanterat fanns på olika ställen i huset, en stor del i kylskåpet där den var paketerad i portionspåsar. 58-åringen förnekar all kännedom om någon narkotika alls och säger sig aldrig ha tittat i kyskåpet unde de två veckor han bott där. Inte heller vill han kännas vid block med adresser, summor och vad som uppfattas som koder. Han avfärdar också avlyssande telefonsamtal som gällande knarkaffärer. De båda kvinnornas besök innan de greps var enligt honom för att hämta en orkidé han köpt åt en av dem.

Kamraten som äger huset har den här gången ett solitt alibi då han befanns sig i Thailand vid tillslaget. Ändå kom han att bli delgiven misstanke om innehavet av samma narkotika men svär sig fri och undgår åtal. flera omständigheter pekar dock på att han känt till att det hanterats narkotika i huset. Exepelvis ringde han från Thailand till polisen i Borlänge och sa att han hört att det hittats ett kilo amfetamin i saband med kamratens gripande.

När han väl återvänt greps även husägaren i huset och hade då en bit hasch i fickan och erkänner narkotikabrott för det. Narkotikan i huset vill han däremot inte kännas vid och undgår åtal för det. Däremot gör han anspråk på 78 000 i kontaknter som hittas i en kartong i en vedhög i huset liksom närmare 20 000 i Euro som hittas. Husägaren förklarar att det är sparade pengar och delar av ett arv. Han får behålla dem.

Till detta kommer fynd också av digitalvåg, påsar och annat som indikerar hantering av narkotika i huset. Att två bilar passade på de båda kvinnorna under besöket hos 58-åringen tyder på att det lagts ner avsevärda resurser på spaning mot huset och de som bott där. Varför resultatet får bedömas som magert. 58-åringen säger sig ha fått disponera huset under ägarens bortvaro mot att han under tiden skulle göra en del reparationer.

Åtalet mot 58-åringen är det första sedan 2013 då han också dömdes för narkotikabrott. Hans kriminella karriär är betydligt beskedligare än kamratens och han har bara avtjänat tre månadskorta straff för rattfylleri. En dom 2010 gav behandling som han påstår gjorde honom drogfri. Husägaren dömdes senast i april, då för narkotikabrott, tre fall av olovlig körning och rattfylleri. Brott som begicks i Borlänge i januari förra året. Även han uppger adress Ria-stugan.

