Trafiken på E16/riksväg 50 i södergående riktning vid Tallenområdet försvårades under en tid efter 08.01 på fredagsmorgonen då en bil kört in i mitträcket. När polis kom till platsen konstaerades att föraren, en kvinna i 25-årsåldern, var påverkad av alkohol. Prov i polisens sållningsinstrument visade 0,15 milligram alkoohl per liter utandningsluft, motsvarande cirka 0,3 promille i blodet. Hon misstänks för rattfylleri.