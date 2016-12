Carl Larsson-svindlaren kräver kortare straff – och frihet

Något längre resonemang förs inte i överklagandet och inte heller åberopas någon ny bevisning. Råström lägger vikt vid att brotten i huvudsak drabbat juridiska personer och att även klienten själv drabbats hårt av de misslyckade affärer som fick honom att begå de brott han nu dömts för. Att han litat på det optionsföretag som sannolika lurat honom ska enligt Råström inte vara skäl för straffskärpning. Han yrkar också att klienten ska slippa häkte.

Klienten dömdes för fem fall av grov trolöshet mot huvudman och fyra fall av samma brott av normalgraden. Han dömdes vidare att betala ett skadestånd om 6,4 miljoner. All privat egendom är belagd med kvarstad. I inlagan till Svea hovrätt påpekar Per Råström att klienten under utredningen medverkat för att förundersökningen skulle kunna genomföras snabbt. Hela utredningen genomfördes under drygt två veckor.

Trolösheten bestod i att den dömde utnyttjade sin position som ansvarig ekonom för att föra över pengar till framför allt sig själv och sina egna bolag men också korsvis mellan offren för att tillfälligt täcka brister. Detta gjordes för att täcka förluster han själv gjort vid spekulation i vad som kallas binära optioner. Han beräknas ha spekulerat bort drygt åtta miljoner i de här affärerna.

