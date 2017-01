Dramatisk ökning av mord och mordförsök i Dalarna

De som får ta sig an de här brotten hamnar hos roteln för utredning av grova brott. Som under 2015 avslutade 72 ärenden. Under fjolåret avslutades 228 medan 104 ligger under utredning.

– Men det beror inte på att brotten ökat så dramatiskt utan på att vi har fått fler typer av brott att utreda. Tidigare utreddes exempelvis mord där de inträffade med förstärkning från oss. Nu får vi alla, säger Olof Norgren, förundersökningsledare vid roteln.

Tidigare utredde roteln i huvudsak grövre vålds- och narkotikabrott även om de flesta sexualbrott och andra typer av brott också hamnade på deras bord. I den nya organisationen hamnar fler typer av brott alltid hos roteln.

– Nu hamnar mord, rån, mordbrand, grov våldtäkt och flera andra brott alltid på vårt bord. Just nu är mordbränderna många och tar stora resurser, säger Norgren.

Betyder det här att Dalarna blivit farligare? Knappast. Sex mord är trots allt få även om genomnittet över lång tid är lägre. Det går inte att se något mönster i de mord som utretts. Fjolårets mord inträffade i Idre, Långshyttan, Borlänge, Malung och Vansbro medan det sjätte inträffade utomlands men är under utredning i länet. Fallet i Vansbro rör dessutom fyndet av ett ännu oidentifierat kranium.

I Dalarna har morden varit få under senare år. 2010 inträffade två mord, 2011 två och de följade tre åren ett per år för att alltså bli noll under 2015. Enstaka år kan de bli betydligt fler. En händelse som Flinkmorden 1994 innebar sju mord och två mordförsök vid en enda händelse. I hela landet begicks 2015 112 mord eller dråp, året innan 87 och 2012 så få som 63.

Mordförsöken med skjutvapen kan däremot möjligen ses som en del av en kriminell trend. Alla är sannolikt led i kriminella uppgörelser. Några av offren är grovt kriminella personer som vägrat medverka i utredningarna mot dem som skjutit dem.

– De här brotten är svårutredda. I något fall ser det ut som en skjutning kan vara hämnd för en tidigare, säger Olof Norgren.

Förutom de sex fallen som nu utreds som mord har roteln dessutom sysslat med utredning av dödsfall som inledningsvis rubricerats som brott. Så sent som i dagarna har ett dödsfall i Falun i november avskrivits som olyckshändelse. I början av vintern frigavs en kvinnan i Ludvika efter att ha suttit häktad, misstänkt för mord på en väninnan. En mans död i en bilbrand har avskrivits som mord. På onsdagen ska rikspolischefen Dan Eliasson få ta del av den här statistiken vid ett möte med Dalapolisen.

