Fick 800 000 för två dagar i fält - slipper ändå fängelse

Det var den 30 augusti 2010 som den från utlandstjänst just hemkomne soldaten ryckte in på Svea Livgarde för att bli yrkessoldat. Bara för att finna att han hamnat i vad som påminde om lumpen. Så redan under andra dagen tackade han för sig och avrustade.

Lite förvånad noterade han nästa månad att han ändåfick full lön. Det nyblivna kronvraket insåg att något gått fel och påstår att han lagt undan pengarna för att betala tillbaks dem när misstaget klarats ut. Innan dess kom en till lön. Och en till. Och så fortsatte det.

Det var först när försvaret la om systemen och då genomförde en lönevervision som det gick upp för ansvariga att Livgardet avlönat ett hemmavarande kronvrak. 29-åringen hade då hunnit får 799 925 kronor i lön han inte tagit ett marschsteg eller avlossat en kula för. Vilket också en mycket ångerfull 29-åringen omedelbart medgav.

– Det blev som en bäck som växte till en fors, förklarade han i ett av de förhör som hållits.

Enligt honom själv la 29-åringen till att börja med undan pengarna i väntan på att fleles skulle upptäckas. När det dröjde tänkte han själv påtala det. Till slut gick så lång tid att det blev pinsamt att ta upp frågan. Efter hand började han och den lika arbetslösa flickvännen att leva på pengarna. Utredningen visar att solden från Livgardet kommit att bekosta parets vardag. Den har varit deras huvudsakliga försörjning. Till priset av stigande ångest.

I april åtalades 29-åringen för bedrägeri och krävdes i stämningen också på 669 325 kronor i skadestånd. När det var dags för rättegång justerades dock åtalet till att i stället gälla brottet olovligt förfogande vilket innebar att han inte anses ha aktivt lurat Försvaret. Det erkänner och döms också den forne soldaten för. För detta lite ovanligare brott spänner straffskalan mellan böter och fängelse upp till två år. Falu tingsrätt konstaterat att tid och summa gör att brottet ligger på fängelsenivå.

Domen blir ändå villkorlig då 29-åringen är ostraffad och numer har jobb och försörjning. Han döms inte ens till den samhällstjänst eller de böter som brukar följa villkorliga domar utan klarar sig i praktiken helt undan straff. Åklagaren Eva-Lena jansson återkallades även skadeståndsanspråket från försvaret.

Det beror på att 29-åringen redan gjort upp med Kronofogden och Försvarsmakten om att betala tillbaka 830 908 kronor och 98 ör viket han nu håller på att göra.