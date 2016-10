Flera personer misstänks för grov misshandel i Avesta

Fotbollsplanen utanför Markusskolan var avspärrad under stora delar av lördagsförmiddagen då polisen misstänker att ett grovt våldsbrott har inträffat på platsen. Enligt personer i närområdet ska avspärrningarna ha kommit upp före klockan 22.30 på fredagskvällen och polisen bekräftar att det var under samma kväll som man fick in en anmälan om brottet.

LÄS MER: Avspärrning runt fotbollsplan i Avesta: "Befarar grovt våldsbrott"

Efter att polisens tekniker gjort en undersökning på platsen tog man bort avspärrningen, men vakthavande befäl Johan Forslund bekräftar att man fortsätter utredningen genom andra metoder.

Nu ska polisen ha gått ut med fler detaljer om hur det rör sig om en grov misshandel och att flera gärningsmän misstänks för brottet. Det enligt uppgifter från vakthavande befäl Roland Nerpin till SVT Dalarna.

– Vi har inlett en förundersökning om grov misshandel, säger Roland Nerpin, vakthavande befäl vid polisen, till SVT Dalarna.

Personen som utsatts för misshandeln ska ha vårdats på sjukhus för sina skador. Ingen av de personer som misstänks för brottet ska i nuläget ha gripits.

I övrigt är polisen väldigt förtegen om händelsen.

Texten uppdateras.

■■ TIPSA! Vet du mer? Har du film/bild? kontakta oss här

■■ För mer Blåljus-nyheter, klicka här

LÄS MER: Allvarlig bilolycka på RV 50 - bil flög ett femtiotal meter