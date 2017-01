Häktad 34-åring åtalas för veckor av terror

Nu åtalas 36-åringen för tre fall av olaga hot, två under kvällen han greps och ytterligare ett gällande flera veckor bakåt i tiden. Redan ett par dagar innan hade en kvinnlig släkting vänt sig till polisen och vädjat om hjälp. Hon påstod då att hon och hennes döttrar under lång tid stått under ett konstant hot från 36-åringen. Att han hotat både att döda dem med kniv och genom att sätta eld på lägenheten.

Senare har kvinnan, som är i 50-årsåldern, modifierat sin berättelse och framställer det som att hon överdrivit och bara velat ha hjälp att skaffa 36-åringen egen lägenhet. Enligt kvinnan är släktingen psykiskt labil och blir hotfull när han blir berusad. Själv nekar 36-åringen till att ha gjort något alls men förklarar att han tappar minnet när han blir berusad. Att han skulle ha hotat sin släkting förnekar mannen helt: "Hon är ju som båda mamma och pappa för mig!"

Den aktuella kvällen blev 36-åringen berusad och hotfull. Familjen kallade dit bekanta för att få hjälp och stöd men när de kom blev även de hotade. Flera som kommit till lägenheten berättar hur de försökt tala mannen till rätta men då själva blivit hotade. Själv hävdar mannen att ingen haft någon anledning att vara rädd för honom. En polisman som var med och grep 36-åringen berättar att han stod och skrattade när han greps.

I åtalet ingår också våld mot tjänsteman sedan 36-åringen sparkat en kvinnlig polis i nacken den 17 juli. Det hände i samband med att han fördes in i fyllcell, omhändertagen enligt lagen om omhändertagnade av berusade personer (LOB) i en stad i Norrland. 36-åringen nekar även till detta.