Häktad för grovt rån åtalad för misshandel i hotellrelax

24-åringen och en 16-åring som avvisades från Best Western Hotell Gustaf Wasa den 19 september sitter nu tillsammans med en 17-åring bakom lås och bom, misstänkta för grovt rån mot en handikappad och rullstolsburen man i hans bostad vid Klöverstigen natten innan. Offret satt och såg på ishockey när tre män på okänt sätt tog sig in i hans lägenhet. Under hot och misshandel tvingades han lämna ifrån sig bankomatkort och kod och plundrades på sina pengar.

Av nya åtalet framgår att 24-åringen då i två omgångar tagit in på hotellet i falskt namn. Han hade betalat för sig men kom ändå tillbaka med två kamrater och slog sig med dem ner i relaxavdelningen. En anställd gick för att be dem gå och blev då angripen och fick ta emot de två knytnävsslag 24-åringen nu åtalas för att ha gett honom. De tre objudna gästerna förvann sedan från platsen.

En polispatrull letade rätt på dem och fann att 24-åringen var efterlyst för flera tidigare fall av misshandel varför han greps och häktades för dem. Under utredningen av dessa har flera målsägare återtagit sin uppgifter vilket ledde till att häktningen hävdes 5 oktober. Då hade 24-åringen identiferats som en av dem som rånade den rullstolsburne 65-åringen varför han greps och häktades för det grova rånet utan att ha hunnit vara på fri fot.

Samtidigt greps en av de andra hotellgästerna, en bara 16-årig yngling, för delaktighet i det grova rånet mvid Klöverstigen. Han var häktad några dagar men blev sedan omhändertagen av sociala myndigheter på grund av sin låga ålder. Efter några dagar greps också en 17-årig yngling misstänkt för att vara den tredje rånaren. Häktningen av denne hävdes på onsdagen men 17-åringen blev samtidigt omhändertagen enligt Lagen om vård av unga (LVU). Samtidigt tillbakavisade Svea hovrätt en andra begäran från 24-åringen om att får bli släppt