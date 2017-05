Häktad för kvinnokränkning - som begicks när han satt i fängelse

När han greps hösten 2014 framstod den idag 30-årige mannen som spindel i ett nätverk som försåg Borlänge med narkotika. 19 personer kom att åtalas, 17 fälldes men även om 30-åringen fälldes just som centralperson i verksamheten kom han lindrigt undan sett till vad åtalet omfattade. Tre åtal ogillades varför narkotikabrottet inte bedömdes som grovt vilket skulle ha gett minst två års fängelse.

Förra tisdagen anhölls 30-åringen i sin frånvaro, nu misstänkt för grov kvinnofridskränkning med början nyåret 2015 och fram till 24 april i år. Han greps i fredags och häktades alltså på tisdageftermiddagen för brottet. Offret är hans hustru och som brottsplats anges vad som var deras gemensamma hem när han greps 2014. Idag är han skriven på annan andress. Det kan nämnas att 30-åringen tidigare är dömd för mycket grovt våld.

Det här betyder att de trakasserier som lett till häktningen måste ha inletts medan mannen satt häktad för de brott han sedermera dömdes för. Och i någon mån också har fortsatt medan han suttit i fängelse. Det är ovanligt men långt ifrån unikt. Intressant i sammanhnaget är att 30-åringen utnyttjade hustrun och hennes bankkonto för att föra ut pengar han tjänat på sina narkotikaaffärer. Hon vågade inte säga ifrån.

Under förhör och av inspelade samtal framgick att hustrun vädjat till 30-åringen om att sluta med brott och inte skicka pengar via hennes konton. Det framgick också att han lovat att sluta men att han först bara skulle kassera in utstående fordringar från personer som gjort affärer med honom. Flera personer i hans familjekrets utnyttjades för att föra ut pengar ur Sverige på samma sätt som hustrun. Några vägrade hjälpa honom.

Trots att han nekade till det mesta han åtalades för visade 30-åringen ånger och skuld. Han sa sig vilja "återvända till sin religion" och till familjen och att allt han velat var att skaffa pengar till en stabil framtid för sig och familjen. Strax före gripandet förklrade han i ett av polisen inspelat samtal att han strax skulle får "3-400 lax", alltså tusenlappar, till den nya liv de båda väntada på att få starta. Det blev fängelse i stället. Att döma av tisdagens häktning blev inte familjelivet något vidare heller.

Läs även: Hovrätten skärper dom för grov kvinnokränkning

Läs även: Får fängelse för kvinnokränkning