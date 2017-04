Levde upp dement sambos pengar - döms för 45 bedrägerier

Kvinnan vara nära nog dubbelt så gammal som mannen när de träffades på 70-talet. Ändå har paret hållit ihop genom åren. Det är lite oklart vilket förhållande de haft men har under alla förhållanden delat tak fram tills kvinnans demens för några år sedan blev så svår att hon lades in på demensboende. Då mannen bodde kvar i vad som varit deras gemensamma bostad, kom han att under flera år sköta också hennes pengar.

Efter flytt till nytt boende utsågs till slut en god man som också var en släkting som trodde sig känna till den gamlas ekonomi. Han fann henne närmast utblottad och larmade släkten. Sambon konfronterades och erkände genast allt. Ja, han hade gjort slut på pengarna! Det började med små "lån". Som ibland betalades tillbaka, ibland inte. Under samtalen med kvinnan släkt har 59-åringen skrivut under ett medgivande om att betala tillbaka 200 000.

Även i polisförhör har 59-åringen erkänt vad han gjort. Där har dock ställts högre krav på utredning av vad han faktiskt tillgodogjort sig. Pengar har kommit tillbaka och det är oklart vad som egentligen betalats. Var det ändå till sambon han handlade? När 59-åringen nu döms blir det för 45 bedrägerier mellan 11 maj 2012 och 30 janiari 2015 då han avslöjades. Han döms att betala ett skadestånd om 41 144 kronor.

Han frikänns dessutom för ett bedrägeri av det enkla skälet att just de pengarna togs ut för så länge sen att det eventuella bedrägeri han då gjorde sig skydig till är preskriberat. Det rör ett uttag av 9 000 den 28 februari 2012. Domen blir villkorlig kombinerat med 60 dagsböter. Det kan nämnas att 59-åringen förmodligen själv är lurad. han betalade 30 000 till en kvinna på filippinerna för att få henne att resa till Sverige. Hon kom aldrig och pengarna försvann.

