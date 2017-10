Man misstänks för stöldräd – ska ha stulit hårprodukter för 30 000 kronor

Schampo, balsam och hårspray är bara några av produkterna som mannen misstänks ha stulit under ett inbrott i en frisörsalong i Torsång. Stöldgodset uppgår enligt åtalet till ett värde av över 30 000 kronor.

Inbrottet ska ha inträffat någon gång under natten mellan den 22 och 23 september i år. Under samma natt misstänks mannen även ha stulit gods under ett inbrott i ett garage i Borlänge. Vid inbrottet stals bland annat verktyg. en induktionshäll, handfat, skruvdragare, motorsåg, bensin, klammerpistol och en rikt- och planlaser, till ett värde av knappt 40 000 kronor.

Samma natt försökte någon även ta sig in i Torsångs café. Enligt polisens förundersökning fanns tecken på försök till inbrott men ingen hade tagit sig in i lokalerna.

Vid inbrottet i garaget fastnade gärningsmannen på bild. Ägaren hade monterat upp en kamera som tog stillbilder med nightvision. På en bild syns en man som polisen snabbt misstänkte var borlängebon, som är i 60-årsåldern. När polisen kort därefter genomförde en husrannsakan satt borlängebon och en annan man i bostaden – runt omkring dem låg ett stort antal hårvårdsprodukter.

Enligt polisens förundersökning låg det produkter nerpackade i både väskor och en påse samt löst på golv och bord i bostaden. På bordet bredvid mannen ska polisen även ha hittat ett anteckningsblock där någon börjat skriva in gods – bland annat hårvårdsprodukter.

I ett fristående förråd till mannens bostad hittades även flera saker som konstaterades komma från inbrottet i garaget.

Mannen åtalas nu vid Falu tingsrätt för stöld i två fall, försök till stöld och ringa narkotikabrott, då han även hade 0,56 gram cannabis på sig.

Den åtalade erkänner brott när det kommer till stölden från hårsalongen, men säger i förhör att han inte minns så mycket av den aktuella natten eftersom han var berusad. Han kallar det hela för "en vansinnig grej" och att han inte förstår vad han skulle ha de stulna hårprodukterna till.

När det kommer till inbrottet i garaget säger mannen i förhör att han kan erkänna brott men att han inte minns något från händelsen.