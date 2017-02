Man ska ha försökt få barn att posera nakna efter kontakt på sociala medier

Enligt åtalet ska mannen vid flera tillfällen under sommaren 2015 ha försökt förmå två målsäganden i Rättviks kommun, som båda var under 15 år vid tillfället, att visa sig nakna eller endast iförda underkläder. Mannen ska ha haft kontakt med dem via sms och chattverktygen Skype, Kik och Facebook.

Under samma period ska mannen vid flera tillfällen ha blottat sig för samma målsäganden genom att visa sitt kön. Även detta ska ha skett via sms, Skype, Kik och Facebook.

Åklagaren menar i åtalet att mannen begick gärningarna med uppsåt och hade skälig anledning att anta att målsägandena var under 15 år.

DT-APPEN: Håll dig uppdaterad – ladda hem DT-appen för IPhone och Android här

DD-APPEN: Alltid senaste nytt från dalademokraten.se i vår app för IPhone och Android