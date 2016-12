Vid 7 tiden under lördagsmorgonen körde en personbil in i en lyktstolpe i Silvhyttan, mellan Ludvika och Smedjebacken. Polisen åkte ut till platsen och tog med sig en yngre man i tjugoårsåldern in till stationen för kroppsbesiktning. Den unge mannen är misstänkt för rattfylleri och saknade även körkort.

Polisen rubricerar det inträffade som misstänkt rattfylleri,olovlig körning och olovligt avvikande från trafikolycksplats.

■■ För mer Blåljus-nyheter, klicka här – och följ DT.se på Facebook.