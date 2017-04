Misstänkta terrordådet i Stockholm - så är läget efter fredagen

Se Polisens och Regeringens presskonferenser från fredagskvällen:

Det var strax innan klockan 15 på fredagseftermiddagen som en lastbil körde in i en folkmassa på Drottninggatan i centrala Stockholm och vidare in på Åhlens-varuhuset.

En stor räddningsinsats följde med polis, räddningstjänst och ambulans inblandade. Olika uppgifter figurerade under kvällen angående antalet skadade och döda, men senare på fredagskvällen gick Polisen Stockholm ut med att den preliminära uppgiften om skadeläget är fyra avlidna och 15 skadade personer.

Polisen utreder det inträffade som ett misstänkt terrorbrott. Förundersökningen leds av den "vanliga" polismyndigheten, som dock arbetar tätt ihop med Säkerhetspolisen (Säpo).

Säkerhetspolisens chef Anders Thornberg säger att Säpo inte hade någon föraning om dådet.

– Vi hade inga indikationer på att det här var i görningen, säger Thornberg.

Vid klockan 20.40 kunde Polisen bekräfta att ett gripande ägt rum av en person i Märsta som misstänkts för någon form av inblandning i dådet. Enligt Aftonbladet ska personen ha erkänt brott. Polisen har inte bekräftat att den gripne i fråga var lastbilsföraren.

Lastbilen som användes vid dådet ägs av Spendrups och blev stulen i samband med att det skulle levereras varor till en restaurang. Någon ska ha kapat bilen genom att hoppa in i lastbilen och köra från platsen.

Läs även: Spendrupslastbilen kapades av förövaren – "Chauffören är oskadd men chockad"

Enligt Aftonbladet har Polisen sökt igenom lastbilen utan att hitta några sprängmedel.

Centrala Stockholm var till stor del avspärrat under fredagen, och all trafik runt city inklusive tunnelbana och tåg stängdes av under några timmar. Kring 16.30 utrymdes centralstationen och Rosenbad och Riksdagen spärrades av.

Vid 18-tiden hävdes vissa avspärrningar och tunnelbanan kom igång vid 20-tiden, men fortsatt med vissa störningar.

Såväl statsministern, som kungen, ärkebiskopen och många andra offentliga personer har uttryckt sin sorg och förfäran över det inträffade.

