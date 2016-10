På lördagsförmiddagen var en person, som bor i Skräddarbacken i Borlänge, ute och promenerade sina hundar.

Under tiden passade någon på att ta sig in i personens bostad via en öppen altandörr. Väl därinne slog den ovälkomna gästen en stol genom en vägg.

Polisen rubricerar det hela som hemfridsbrott och skadegörelse.