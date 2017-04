Polis varnar för halskedjestölder - tonåringar jagas

Polisen i Falun utreder sedan en tid stölder som utförts precis på det här sätter i Falun, Borlänge och Rättvik. Det finns uppgifter om flera liknande stölder, varför polisen nu går ut och varnar för att det här sker systematiskt.

– Är väldigt lika. En distraherar offret och sen rycker kamraten åt sig halskedjen. Så vi uppmanar folk att se upp, säger Lars Nordanbro som leder förundersökningen.

På torsdagen inträffade en fjärde stöld av det här slaget utanför polishuset i Falun. En cyklande kvinnan kom då fram till offret och gav ett signlement på förövarna. Samma kvinna hörde sen av sig till polisen via Facebook och kunde vid in fotokonfrontation peka ut en misstänkt. Just den ynglingen hade tidigare tillsammans med en kamrat gripits för en liknande stöld.

Den gången drabbades en kvinna som kom från Hemköp och skulle gå ombord på en buss. En för henne okänd yngling frågade var en speciell buss fanns. När kvinnan pekade ut bussen slet en annan yngling till sig hennes halskedja. Den utpekade ynglingen kommer nu att förhöras om sin eventuella inblandningen i de aktuella stölderna.

