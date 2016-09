Polisen ryckte aldrig ut till de förgiftade fiskarna: "Blev ett missförstånd"

I samband med att Ove Jacobsson gjorde upptäckten kring de förgiftade fiskarna, som avled efter att ha fått i sig stora mängder av preparaten, upprättades en anmälan angående skadegörelse via telefon. Det var Ove själv som ringde till polisen och berättade vad som hade hänt.

– Det stämmer att vi fick in en anmälan vid 12.03 på lördagen angående skadegörelse. Någon har då ringt in till vårat kontaktcenter, berättar polisens presskommunikatör Stefan Dangardt.

Men någon polispatrull kom aldrig till platsen. Och hos lokalpolisen menade man att något ärende, tre dagar senare, fortfarande inte kommit in.

– Vi har inte fått in någon anmälan kring det här, sade Jan Barck, utredningsledare hos lokalpolisen, under tisdagsförmiddagen.

Det här är alltså ingenting som ni jobbar med i nuläget?

– Nej, det är det inte, berättade Jan Barck då.

Dangardt menar på att det hela kan handla om ett beslut man tagit på kontaktcentret angående att avsluta ärendet. Något som dock förvånar honom.

– Det kan vara så att de har beslutat om att inte inleda en förundersökning, att det kanske inte funnits några bearbetningsbara spår. Motiven kring det måste man fråga förundersökningsledaren på kontaktcentrat om. Tyvärr finns det ju exempel på brottsplatser som vi borde ha besökt, men inte har besökt, säger Dangardt.

I nuläget befinner sig polisen i Dalarnas kontaktcenter, dit man kommer om man ringer 114 14, i Karlstad där även Johanna Pettersson, förundersökningsledare, sitter. Hon var den som i lördags tog beslutet kring att lägga ner ärendet. Och när DT når henne under tisdagseftermiddagen meddelar hon att man nu tagit upp anmälan på nytt, efter att ett missförstånd uppstått när man skulle skicka ut en patrull under lördagen.

– När vi fick in anmälan bad jag operatören att ta kontakt med ledningsgruppen i Dalarna för att skicka en radiobil till platsen, men just då fanns ingen patrull tillgänglig. Så i all hast lade jag ner ärendet eftersom vi inte fick ut någon bil. Givetvis borde jag ha lämnat över det direkt till polisen i Dalarna, men det blev ett missförstånd, säger Johanna Pettersson.

Hon påpekar att det hela är väldigt olyckligt och hoppas att missförståndet inte har påverkat utredningen alltför mycket.

– Vi har tagit upp ärendet på nytt och en förundersökning har nu inletts. Jag har haft kontakt med både Ove och polisen. Det här är förstås väldigt olyckligt och jag tar lärdom av det hela, säger Pettersson som hoppas att man nu ska kunna få klarhet i vem som förgiftade fiskarna.

Varför skadegörelsen inträffade har man inte någon förklaring till, men även hos polisen verkar man anse att händelsen är något makaber.

– Ur fiskarnas perspektiv är det här inte alls trevligt och man kan ju bara spekulera kring motiven, säger Dangardt.