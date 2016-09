Polisen ville stoppa vapenman - domstolarna sa nej

Polismyndigheten envetna försök att förhindra att 54-åringen skulle kunna bli vapenägare beror på att mannen 2003 dömdes till tre års fängelse för försök till dråp. Under ett bråk med en anhörig slog han fast baksidan av en hammare i dennes huvud vilket orsakade svåra hjärnskador som handikappade offret för livet. Att domstolarna trots det beviljade 54-åringen rätt till vapenlicens beror dels på att så lång tid gått sedan brottet, men också att händelsen hade drag av självförsvar.

Polisens motivering till att neka honom vapenlicens anknöt också till detta. 54-åringen fick efter brottet genomgå en rättspsykiatrisk undersökning där det bland annat konstaterades att han hade en ”psykisk särart”och lider av ”en personlighetsstörning /…/ med paranoida, schizoida och narcissistiska inslag samt är delvis bisarr och avvikande”.

Händelsen som ledde till domen var ett relativt banalt gräl som utlöst en uppdämd konflikt mellan förövare och offer. 54-åringen blev själv angripen och hävdade att hammarslaget var självförsvar. Han blev också frikänd i tingsrätten men dömdes slutligen i hovrätten. Domen omfattade också några andra, banalare brott som hande samband med händelse.

Innan målet hann avgöras i högre instans blev även offret åtalad för mordförsök på 54-åringen. De träffades vid en familjesammankomst varvid offret för 54-åringen hammarslag knivhögg denne. Offret dömdes även han för dråpförsök men till sluten vård. Mannen har under vårdtiden avlidit.

Vapenärendet aktualiserades sedan en anhörig med vapenlicens avlidit och 54-åringen kommit att ärva ett antal vapen. 54-åringen har anfört att han tidigare dels använt vapen på ett korrekt och omdömesgillt sätt, dels att han varit aktiv i en frivilligorganisation inom försvaret och skött sig utan anmärkning.

Under helgen gick lokal polis förstärkt med specialutbildadpersonal in i mannens bostad och grep 54-åringe. Det gjordes husrannsakan delsi hemmet dels i en fritidsfastighet han disponerar. Han anhölls på lördagen och sitter ännu i häkte. Under måndagseftermiddagen kommer beslut om eventuell häktning att fattas.