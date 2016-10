Rånade rullstolsburen i hans hem - två häktade för grovt rån

Det 65-åriga offret satt och såg på ishockey när det först knackade på både balkong- och ytterdörrarna. Trots att han inte öppnade tog sig tre män in, hotade honom med kniv och tvingade under ett par timmars tid under hot av honom bankomatkort och andra ägodelar. Bedrägeriet de båda rånarna häktas för utgörs av ett uttag med offrets kort i Kupolen 23.46 på kvällen, alltså medan offret satt under knivhot i sitt hem.

Två män greps på onsdagen och häktades på fredagen för grovt rån och bedrägeri med 65-åringen som offer. Båda bor i området och är sedan tidigare misstänkta för brott, bland annat mot grannar till mannen. 16-åringen är ostraffad med 23-åringen är inte bara straffad utan satt när han greps för rånet redan håktad för en serie våldsbrott. Den häktningen hävdes när han greps för det betydligt allvarligare grova rånet mot 65-åringen.

23-åringen greps dagen efter rånet men för helt andra brott. Han kom i slagsmål på hotell Gustaf Wasa och då greps för misshandel. Han visade sig då vara anhållen i sin frånvaro för en brutal misshandel vid Betesgatan i augusti och kom att häktas för de båda brotten och för ännu en misshandel, i en lägenhet vid Kornstigen i februari. Mindre än et år tidigare frigavs 23-åringen efter att ha avtjänat straff för bland annat grovt vapenbrott. Han är dömd flöera gånger för vålds- och narkotikabrott, första gången som 16-åring

Den andre häktade för rånet är bara 16 år gammal och ostraffad. Däremot är han sedan nästan ett år tillbaka under utredning, misstänkt för flera grova stölder i Tjärna ängar och närliggande områden tillsammans med fem andra ynglingar. alla misstänkta är mellan 15 och 16 år gamla. Offren är främst äldre personer, bland annat en drygt 80 år gammal kvinna.

