Senfärdig tingsrätt gjorde grovt kriminell helt ostraffad

Den aktuelle 54-åringen har sedan mars förra året hunnit åtalas ytterligare några gånger, senast i tisdags när han åtalades för inbrott i husvagnar på ett företagsområde i Borlänge den 12 augusti. I oktober åtalades han för stöld av en ryggsäck på Gruvrisgården i Falun. I båda fallen blev han gripen nära nog på bar gärning och har också erkänt stöld. Han har däremot inte ställts inför rätta för något av brotten men satt anhållen ett par dygn efter gripandet i augusti.

Den märkliga utvecklingen av 54-åringens belastningsregister beror till en del på reglerna kring registerföringen men också på några nära nog extrema tillfälligheter - och senfärdighet hos Falu tingsrätt. Viktigaste faktorn är ändå att 54-åringen efter ett liv som kriminell sedan tidig ungdom 4 april 2006 dömdes till skyddstillsyn och behandling för en rad för honom typiska brott vars straffvärde då bedömdes till nio månaders fängelse. Och sedan dess har han hållit sig ostraffad.

Gripandet 23 december och ett par narkotikabrott i september och november ledde till att det öppnades ett nytt ärende i Falu tingsrätt. När åtalet kom beställdes enligt reglerna ett utdrag ur belastningsregistret. Vilket , som nämnts, visade att han sedan 1996 dömts 33 gånger och avtjänat sex år och fem månader utdömt fängelse. Det bör kanske nämnas att han aldrig döms för våldbrott men åtskilliga stöldbrott och väl för 42 olovliga körningar, åtta rattfyllerier och nio narkotikabrott.

När han greps 29 december var 54-åringen i sällskap med två unga kvinnor och hamnade av det skälet i ett nytt ärende i tingsrätten, vilket är orsaken till att han kom att åtalas i två olika mål. Åtalet i det senare målet kom alltså 31 mars, 15 dagar senare, men då beställdes, mot rutinerna, inget utdrag ur belastningsregistret. Det kom i stället att göras fyra dagar senare, 4 april, vilket har avgörande betydelse för att 54-åringen där framstår som helt ostraffad.

Den 4 april 2016 var det precis tio år sedan 54-åringen dömdes senast vilket innebar att den och alla tidigare domar raderades i belastningsregistret. Hade tingsrätten beställ utdraget samma dag åtalet kom eller dagen därpå hade de 33 domarna om sex års fängelse funnits kvar. 31 mars var en torsdag och 4 april en måndag vilket antagligen också har betydelse för att den kritiska datumgränsen kom att passeras.

Lagman Lars-Erik Bergström känner väl till 54-åringen och är medveten om att denne inte är någon förstagångsförbrytare. Men påpekar också att de tio skötsamma åren ska räknas denne till godo.

– Det är det som är meningen med reglerna. Har man skött sig under lång tid ska inte gamla förseelser behöva ligga en till last. Det gäller ju också honom, säger Bergström.

Det finns heller inga fasta regler om när tingsrätten ska begära in utdrag ur registret.

– Det beror på när det behövs. Inför häktningar begär vi alltid in det. Vi brukar också begära in det allra senast när vi får in åtalet. Varför det inte blev så nu vet jag inte, säger Lars-Erik Bergström.

Utvecklingen har nu styrt så domaren och nämnden som så småningom ska döma 54-åringen kan välja vilket utdrag de ska lita på. De båda målen har nämlingen sammanförts inför kommande rättegång och rätten har alltså tillgång till både utdraget som gör mannen till grovt kriminell och det som gör honom till ostraffad. Däremot bör den kommande domen bli den enda i eventuella framtida utdrag i 54-åringens belastningsregister.

Läs även: Notorisk återfallsförbrytare häktad

Läs även: 152:a olovliga körningen gav 25:e rattfylleriåtalet

Läs även: Sex bilar förverkas för knarkande 60-åring