Ska ha skyltat om bil för att få ut försäkringspengar

Enligt åtalet ska mannen ha gjort en skadeanmälan till Dalarnas försäkringsbolag avseende en personbil. Enligt mannen, som är hemmahörande i Borlänge, ska bilen ha varit inblandad i en viltolycka och han ska ha begärt försäkringsersättning för reparation av skadan.

Detta var i mars förra året och i juni, några månader senare, fick mannen ut 36 415 kronor i ersättning från försäkringsbolaget.

Det visade sig dock att personbilen som hade skadats och som lämnades in för reparation hade skyltats om med registreringsskyltar som tillhörde an annan bil. Bilen som lämnades in till verkstaden ägdes i själva verket av en annan person – vars försäkring inte skulle ha ersatt den aktuella skadan, enligt åtalet.

Borlängebon, som förnekar brott, åtalas nu för bedrägeri.