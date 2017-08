Stölder ur fem hantverkarbilar

Ludvikapolisen har fått in en anmälan om inbrottsstöld vid Radiator och två andra firmor vid Målarbacken, strax utanför Ludvika i riktning mot Smedjebacken. Under natten mot torsdagen har tjuven/tjuvarna klippt upp staketet och tagit sig in och ut den vägen.

Fönster har krossats på tre hantverkarbilar tillhörig Radiator och två hantverkarbilar tillhöriga andra hyresgäster i fastigheten. Då Radiator förstärkt lås och skyddsanordningar på sina bilar, efter ett stort liknande inbrott i ett tiotal hantverkarbilar för tre år sedan, ledde det denna gång till mycket större förstörelse inne i bilarna.

Tjuvarna har med stor kraft slagit sönder mellanväggarna mellan förarplats och skåpen baktill.

Bara en av Radiators hantverksbilar hade full verktygsutrustning vid inbrotsstölden.

Framförallt skadorna på själva bilarna har lett till mycket förtret för firman och dess montörer. Bara Radiator har i polisanmälan uppgett skador för omkring 60 000 kronor.