Tjuv blev Linda på Facebook - blåste ny vän på 110 000

Bilden som pryder Facebook-sidan som den 53-årige mannen i en Stockholmsförort fastnade för har stor spridning på nätet. Möjligen är det ett verkligt fot på en verklig människa som i så fall heter något helt annat. Kvinnan på bilden är slank och välväxt och bör vara mellan 20 och 30 år. Men hon heter inte Linda Nilsson och någon sådan har knappast heller chattat med 53-åringen om lån av bankdosor.

I det åtal som nu väckts mot en 29-årig borlängebo som när förhör med honom hölls satt på behandlingshem i Norrland hålls frågan om vem som hanft kontakt med offret öppen. Åtalet gäller bedrägeri men åklagaren Johan Knies yrkar i andra han att 29-åringen ska dömas för olavligt förfogande bestående i att han tagit emot de 110 000 kronorna på sitt konto, använt och tagit ut dem i kontanter. Vilket han erkänner.

Allt började med Facebook och Linda Nilsson. Hon accepterade 53-åringen som vän och under några veckor i november 2015 chattade de dagligen. 23 novermber sa hon sig ha glömt sin bankdosa på jobbet och ville låna den nye vännens för egna överföringar, vilket denne accepterade. 53-åringen säger att han trodde det var ofarligt då den nya vännen inte hade tillgång till vare sig person- eller kontonummer på honom själv. Hon lovade sean att komma och hälsa på honom.

Dagen därpå blev 53-åringen uppringd av en banktjänsteman som meddelade att hans konton och dosa spärrats sedan det föst flyttats 45 000 från ett konto till ett annat och sen överförts 110 000 från det senare. Då insåg 53-åringen att han var lurad.

Att så var fallet blev uppenbart när pengarna spårades till den avsigkomne 29-åringens konto i Borlänge. som inte kunde göra annat än medge att han taigt emot och hanterat pengarna.

Däremot nekar han till att vara Linda Nilsson eller ens känna till Facebook-profilen. Han säger sig att trott sig få ett återbetalat lån men vill inte uppge låntagare eller summa. Han har uppenbart handlat och spelat på trav för stora summor. Allt som fördes över från 53-åringen konton är borta. Vad som räddat är kapitalvaror och smycker som 29-åringen handlat dagarna efter överföringen.

Under utredningen av bedrägerierna har 29-åring kommit att åtalas för en rad andra brott. Som inbrott i Källviksbacken i Falun i september 2015 där han stal en bil som han senare kvaddade i Torsång. Han binds till både inbrott och bil med DNA. han står också under åtala för fösk till stöld av en fyrhjuling i Storsten och stöld av en motorsåg och en lövblås i Tylla, alla under sommaren 2015. Vid den senare stölden hade han sällskap med en 28-årig kamrat som i dagarna åtalats för att ha misshandlat honom på Tunavägen i september 2015.

