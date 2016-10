Tonårsliga bakom rullstolsrån - häktningen förlängs

24-åringen är en etablerad vålds- och narkotikabrottsling och satt redan häktad för andra brott när han blev misstänkt för rullstolsrånet. Men även de båda tonåringarna var när de greps sedan ett år under utredning för en rad grova brott även de. De ingår i en grupp om åtta ungdomar i åldrarna 15-18 år som misstänks för flera grova stöld och försök till sådan under förra hösten. Bland offren finns såväl minderåriga barn som 80-åriga kvinnor.

Den rånade rullstolsburne 64-åringen är ett av sju offer för tonårsligan. Av de övriga är tre kvinnor, två 76 år, den tredje 81, samt två pojkar, 15 och tio år gamla. Av de åtta misstänkta är den yngste 15 år, den äldste 17. Den senare sitter sedan en vecka häktad för delaktighet i grovt rån och bedrägeri mot 64-åringen. Den 16-åring som häktades en vecka tidigare har omhändertagits av sociala myndigheter varför häktningen hävts.

Tonåringarna kom att misstänkas för de övriga brotten under förra hösten och enstaka av dem har också kommit att bli misstänkta för andra brott sedan dess. Flera utredningar har förts samman och några har också lagts ner. Rånet mot 64-åringen bör nu påskynda untredningen också av de andra brotten då flera sitter häktade i målet.

Hur 24-åringen hamnade i lag med tonåringarna återstår att se. Han har suttit i fängelse några omgångar, senast för grovt vapenbrott, misshandel, hot och flera narkotikabrott. Han greps efter en dramatisk jakt på ett tåg i Uppsala. När han greps för det grova rånet vid Kornstigen satt han redan i häkte för en rad misshandelsfall.

Ett bråk på ett hotell i Borlänge ledde till att 24-åringen greps och visade sig då redan vara efterlyst för en grov misshandel. Han kom att häktas för total fyra fall av misshandel som han fortfarande är misstänkt för. Häktningen för just de brotten är dock hävd då flera av offren återtagit sina tidigare uppgifter.

Rånoffret satt på kvällen 18 september och såg på ishockey på tv när någon knackade på balkongdörren. När han inte öppnade återkom knackningar också på lägenhetsdörren. Sen klev de tre rånarna in utan att ha blivit insläppta. 64-åringen utsattes sedan i timmar för hot och våld och tvingades lämna ifrån sig titt bankomatkort som användes för ett uttag i en automat vid Kupolen.

Fler personer i området har anmält att de blivit bestulna i sina hem sedan tjuvar tagit sig in på okänt sätt. I augusti berättade Dala-Demokraten om Roger Wallin som bestals i sin lägenhet vid Klöverstigen medan han sov. Han kunde konstatera att någon tagit sig in i hans hem medan han sov och stulit bland annat hans dator ocn nycklarna till hans bil som också använts under natten. Wallin och rånoffret är grannar.