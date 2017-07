Efter stora sökinsatsen – mannen i Malungsfors återfunnen vid liv

TV: Försvunnen i ett dygn – nu är mannen i Malungsfors återfunnen vid liv

[+] LÄS ÄVEN: Hjältarna i Malungsfors – hittade mannen utan att delta i skallgången

Historien om mannen som försvann i Malungsfors på söndagskvällen fick en lycklig utgång då han återfanns välbehållen ett dygn senare.

Vakthavande befäl Torbjörn Roos kommenterar händelsen så här:

– Ingen ambulans ska vara kallad till platsen så vi får anta att han är vid god vigör. Han sitter säkert i en polisbil på väg hem, säger Torbjörn Roos.

Två kvinnor i 20-årsåldern ska ha hittat honom, enligt vår reporter på plats Leif Olsson. Sedan ska 74-åringens son ha hämtat sin pappa och kört honom hem.

Den 74-årige mannen körde fast i ett dike norr om Malungsfors vid halv nio-tiden på söndagskvällen. Han larmade själv polisen men de lyckades endast tillfälligt fastställa mannens position via hans mobiltelefon som senare laddade ur. Under måndagen har polisen därför arbetat med både hemvärn och hundar för att hitta honom. Under kvällen tillkom även förstärkning i form av militär, fjällräddning och ett femtiotal privatpersoner. Det tog alltså ett dygn innan mannen hittades.

TV: Se reprisen av vår sändning från Malungsfors och den stora sökinsatsen efter mannen

LÄS ÄVEN: Försvunnen man ringde polisen efter att ha kört i diket – sonen: "Letade hela natten"

[+] LÄS ÄVEN: Fjällräddningen utlarmade för att leta efter den försvunne mannen