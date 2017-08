Person fastklämd i pappersmaskin

DD-APPEN: Alltid senaste nytt från dalademokraten.se i vår app för IPhone och Android

Under tisdagen skulle pappersmaskin 12 genomgå ett underhållsstopp. Det sker var fjärde vecka och man byter då bland annat maskindelar. Lite innan klockan elva meddelade SOS alarm att en person hade blivit fastklämd i pappersmaskinen.

– Under underhållsstoppet byter vi bland annat maskinbeklädnad, säger Anna Elsander, produktionschef på Kvarnsvedens pappersbruk och vittne till händelsen. En av våra operatörer skulle då ta in den nya pressfilten, som man sätter in med ett stort rör, operatören fick då röret mot armen och klämdes fast mot en metallräls.

Röret som väger ungefär 100 kilo kunde lyftas undan av de andra som genomförde underhållsstoppet. Ambulans tillkallades. Den drabbade ska ha varit lugn efter olyckan, men andades tungt. Personen vårdas nu på Falu Lasarett, men skadorna ska inte vara allvarliga.

Pappersmaskin 12 tillverkar SC-papper som bland annat används till papperskataloger.