Trafikolycka på länsväg 69 - bil hamnade på taket

Larmet kom 05.38 och olyckan har inträffat strax söder om Grycksbo i norrgående körriktning..

Bilen ska ha voltat och hamnat i diket. Föraren var ensam i bilen. Ambulans och räddningstjänsten larmades til platsen.

Föraren fördes med ambulans till sjukhus. Det är ännu oklart hur pass allvarligt skadad personen är.

Klockan 06.45 uppger SOS Alarm att man inväntar bärgare. Det är begränsad framkomlighet under räddningsarbetet, i höjd med Stennäset riktning mot Grycksbo.

Ett snöfall har dragit in över Dalarna under natten och på sina platser är det under morgonen besvärligt väglag.

Texten uppdateras.