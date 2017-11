Väg stängdes av efter olycka med flera fordon

Vid klockan 16.08 på tisdagseftermiddagen kom larm om en trafikolycka i höjd med infarten till Pellesgårdarna i Säters kommun.

Både räddningstjänsten samt två ambulanser larmades till platsen där det visade sig handla om en bil som kört in i den andra bakifrån.

– En bil skulle bromsa in och svänga in på sin gård. Då kom den andra bilen bakom och körde in i den, berättade Per Stridde, intre befäl vid räddningstjänsten, vid 16.50-tiden.

Då var både räddningstjänst och ambulanser kvar på plats och vägen var totalt avstängd.

Enligt Per Stridde ska olyckan ha inträffat i cirka 70 kilometer i timmen. Totalt tre personer var inblandade men ingen av dem behövde föras till sjukhus.

DT-APPEN: Håll dig uppdaterad – ladda hem DT-appen för IPhone och Android här

DD-APPEN: Alltid senaste nytt från dalademokraten.se i vår app för IPhone och Android

AT-APPEN: Alltid senaste nytt från avestatidning.com i vår app för IPhone och Android