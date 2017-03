Risken att åka fast triggade blottaren att fortsätta

33-åringen greps de 31 januari sedan polisen fått in flera anmälningar mot honom. Han var då sedan sommaren under utredning för tidigare blottningar och blev häktad för att få stopp på honom. Under förhör och rättegång har 33-åringen erkänt allt han åtalats för, bett offren om ursäkt och förklarat att han inte insåg obehaget som drabbade offren eller att beteendet kunde skicka honom i häkte.

För offren har obehaget varit påtagligt. Händelserna som ledde till gripandet drabbade en granne som upplevde att 33-åringen systematiskt blottade sig för henne när hon visade sig på gården. Till slut lockade hon fram honom så en kamrat skulle kunna fotografera hans agerande. 33-åringen ursäktar sig med att han trodde att offret inte såg honom och tog det som belägg för det att hon uppträdde som vanligt mot honom.

Samtidigt berättar 33-åringen om att det var just risken att bli upptäckt som var själva kicken med beteendet. Konsumtion av pornografi triggade fram nya blottningar efter upptäckten i somras. Att ett av offren kom tillbaka och fotograferade honom tolkade 33-åringen som att hon ville se mer. Det var först när två cyklande kvinnor reagerat kraftigt när de så när cyklat på honom när han blottade sig för dem som han förstod att de upplevde obehag av hans beteende.

Tingsrätten konstaterar att det är uppenbart att mannen haft för avsikt att bli sedd, att han väntat på dem och att han måste ha förstått att detta skulle vara obehagligt för offren. Det framhålls som försvårande att det skett på relativt avskilda platser och att offren varit ensamma och mycket nära honom när han ofredat dem. Rätten bedömer straffvärdet som ett par månaders fängelse.

Samtidigt tar rätten fasta på 33-åringen egen beskrivning av sitt beteende som ett beroende som han behöver hjälp med att behärska. Trots att frivården säger sig sakna resurser att ge honom hjälp döms 33-åringen ändå till skyddstillsyn med föreskrifter om vård som han enligt rätten förhoppningsvis kan få hjälp med av en övervakare.

Blottningarna blir dessutom kostsamma för 33-åringen. Fem av hans offer tilldöms skadestånd om totlat 35 000 kronor, de värst drabbade 10 000 var. Dessutom döms 33-åringen att betala 15 760 kronor av ersättningen till hans egen försvarare och offrens målsägabiträde. vilket betyder att de sju blottningarna kostar honom lite drygt 50 000 kronor.

Läs även: Ungdomstjänst för tafsande på Peace & Love