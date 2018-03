"Bävle fin gål på ar sia älva" – mäklaren om annonstexten på flomål: "Det kom spontant"

Mer Bostadspulsläsning för dig som är prenumerant eller Pluskund:

Har grannen sålt dyraste huset? Klickbar karta: Här är 2017 års största fastighetsaffärer i din kommun

Jenny stylar bostäder inför visningarna: "Det gäller att förmedla en känsla"

Här har fjällstugorna ökat mest i pris – vi har topplistan

SÅ KÖPER DU PLUS

På onsdagseftermiddagen publicerade Svensk Fastighetsförmedling i Gagnef en annons om en kommande försäljning av en dalagård i Forsgärdet, Dala-Floda. Inget konstigt med det kanske, om det inte vore för det inledande stycket i annonstexten som är skrivet på flomål.

– Det kom helt spontant. Jag dubbelkollade med säljaren om det var OK för henne. Hon nappade på idén och tyckte att det här var kreativt. Det är en gammal gård i en fin by i Dala-Floda, så det passade in, berättar mäklaren Karin Liss.

Hon kommer från Dala-Floda från början och flyttade hem igen efter att ha jobbat som mäklare i Malmö.

– Så nästa annons kanske blir på skånska, säger hon.

Annonsen för dalagården har fått spridning i sociala medier.

– Vi har redan hunnit få lite reaktioner, trots att detta är en kommande försäljning. Sedan går annonsen ut på Hemnet efter påsk och gården ska visas under våren, så det var lagom att få lite reaktioner och uppmärksamt inför påsken, säger Karin Liss.

Vad säger folk om annonstexten på flomål?

– De är positiva. Det är många som har sett annonsen, men jag får se om jag får påbackning när jag är ute på byn när det gäller språket, kring stavning och sådant. Jag dubbelkollade texten med farmor, den äldre generationen har bättre koll på målet, säger Karin Liss.

APPEN: Håll dig uppdaterad – ladda hem vår app för IPhone och Android här