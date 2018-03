Glad påsk i hönsgården: "I Alsbo lever man livet på en pinne"

TV ► Sören Rabb berättar om händelsen som fick honom att gå över till Krav och frigående höns

Smygreklamen i film kan vara mer underhållande än själva intrigen. Som när boxaren Rocky väljer att dricka råa ägg i filmen Rocky av Sylvester Stallone. Om jag inte minns fel hade den premiär i påsktider.

Enligt branschorganisationen Svenska ägg trycker vi oss totalt uppemot sex miljoner ägg i timmen på påskafton. Men varför detta frosseri till påsk?

Förklaringen är enkel. Under påsken är tillgången på ägg ofta riklig. Med våren kommer ljuset tillbaka och hönorna börjar värpa. Samtidigt hade man under fastan före påsk, på den tid Sverige var katolskt, fått avstå ägg under lång tid och äggmat vid påsk blev därför extra populärt.

Ägget har alltså en stark symbolisk betydelse som hör samman med våren, som sinnebilden för livets ursprung.

I snitt äter vi dubbelt så många ägg under påsk och dagarna därefter. Och som inte det vore nog. Du kanske sitter med ett pappägg i knät fullt med godis som du fått i gåva?

Redan på medeltiden gav man målade ägg till varandra. Folk tog med korgar med dekorerade ägg till kyrkan för att låta prästen välsigna dem.

Ja, det finns många både lös- och hårdkokta historier om det fantastiska ägget. Den mest svulstiga är att världen föddes ur ett ägg och när det knäcktes förvandlades gulan till solen och vitan till månen. En lite vardagligare story utspelar sig i byn Alsbo utanför Avesta.

I slutet av en slingrig grusväg ligger Sören Rabbs gård. När vi parkerar bilen och går ut hörs inte ett ljud förutom vindens susande men några steg upp på gården kan man ana kacklandet. Ögonblicket senare öppnas dörren till ladugårdsbyggnaden.

Under vårt besök på den äggproducerade gården kommer vi att böja oss ner fyra gånger för ta på oss sådana där snygga, blåa skydd över skorna.

– Här är renlighet jätteviktigt, välkomna, stig in, säger Sören.

En svag doft av ammoniak och spån sveper över oss och ett kliv senare är vi mitt i äggfabriken.

Varifrån kommer uttrycket "Livet på en pinne"? Jo, från hönshuset. Förr i tiden hade många människor höns och därför var det lätt att använda liknelser och metaforer från hönshuset. Sören och Britt-Mari Rabbs hönor har alla möjligheter att sitta högt på sin pinne i det stora hönshuset. Förutom utrymmet på markplan finns ytterligare tre våningar eller reden att ta sig en tupplur på eller varför inte värpa ett ägg i.

– Och så kan de gå utomhus när vädret tillåter, säger Britt-Mari. Om påskägget ska smaka gott måste hönsen må bra.

Många ägg har gått ur hand i hand sedan 1982 då Alsbo Äggs allra första höna värpte det allra första ägget till försäljning.

– Jag är uppvuxen på gården. Far och mor var lantbrukare. Som ung fick jag jobba hårt. När mina kompisar var lediga var jag ute på åkern och arbetade. Jag var ganska trött på jordbrukarlivet när det var dags att fundera över min egen framtid, berättar Sören.

Men som en av tre bröder var det han som tog över 1982.

Idag är han herre över den närliggande skogen, en mark på 60 hektar, ett tjugotal byggnader, de flesta rödmålade och ett företag med över 20 000 engagerade hönor.

Men är ägg nyttigt, egentligen?

– Ett ägg innehåller i stort sett allt du behöver förutom c-vitamin.

Men kolesterolet?

– Under nittiotalet hade vi en debatt om det farliga blodfettet, då gick äggkonsumtionen ner. Försäljningen dök. Men sedan kom man på att det finns ett mindre bra kolesterol och ett bra kolesterol. I ägg hittar vi det goda kolesterolet.

Hur peppar man hönan att värpa till påsk?

– Allt eftersom tiden går byter vi ut hönorna. Tiden innan påsk ser vi till att vi inte är mitt i ett byte, utan att vi har hönor som är redo att värpa. Det krävs förstås noggrann planering för att det ska fungera.

I 36 år har Sören och Britt-Mari jobbat med ägg från frigående hönor och krav-produktion. Deras företag är livsmedelssäkerhetscertifierat samt Svensk äggkvalitet certifierat. De är även med i olika miljöprojekt.

Visionen är att erbjuda goda ägg, den bästa djurhållningen med så lite påverkan av miljön som möjligt.

Fodret är inte ogräsbekämpat eller konstgödslat?

– Absolut inte. Här finns en omtanke till både hönan, ägget och den som äter ägg.

Var det ett självklart val från början?

– Den första tiden, i början av åttiotalet, hade vi hönor i bur. Men det ändrade vi på efter att några flickor i en skolklass började gråta när de såg de instängda hönorna. Det var en viktig händelse för vår utveckling, berättar Sören.

En av två döttrar, Sandra Skrivargård Rabb har jobbat på gården i tio år.

– Far är fortfarande högsta hönset, men tanken är att jag och min syster Emma ska ta över rodret.

Hinner ni gå till alla hönorna och klia de under näbben?

– Vi som jobbar här har friheten att rotera på arbetsplatsen. Vill man gå till hönshuset en stund gör man det. Själv har jag varit på alla avdelningar, från ordermottagningen, kontakten med kunden till själva produktionen i hönshuset och paketeringen, berättar Sandra.

Idag levererar gården 1 miljon ägg i veckan, från Stockholm i söder till Sundsvall i norr.

– Det har varit en tuff resa. I början paketerade vi för hand och jobbade parallellt på Verket och Lasarettet i Avesta, berättar Britt-Mari.

– Vartefter vi känt oss redo har vi investerat, vi har betalt våra skulder och fortsatt jobba. Det har varit arbetsamt men kul. Så här i påskatider när ägget är i fokus är det förstås extra kul och lite extra jobb också, säger Sören Rabb, som en gång i tiden ville bort från fädernegården i Alsbo, men som valde att fortsätta leva livet här, "Som på en pinne".

