Klart för 45 nya lägenheter i centrala Leksand

Den 7 juli beslutade Leksandsbostäders styrelse att bygga 45 lägenheter i centrala Leksand. De nya lägenheterna kommer att byggas i kvarteret Snedkanten på tomten Noret 62:45 som finns nedanför Leksandsbostäders kontorshus.

Byggstart är planerad till hösten 2017 och ska vara klart under våren 2019. Lägenheterna blir i storlek 1 rum och kök till 4 rum och kök. Leksandsbostäder har inte beslutat exakt om hyrorna, men meddelar att de hamnar i intervallet från ca 4 550 kronor per månad för ettor upp till 9 650 kronor per månad för fyrarummare.

– Det är väldigt roligt och spännande att vi har tagit beslut om ett så stort projekt. Budgeten är på ca 96 miljoner kronor och kommer att ge ett välkommet tillskott av lägenheter i Leksand. Vi har som mål att ha en genomsnittlig produktion av 20 till 30 lägenheter per år fram till år 2025, säger Elisabet Nises-Look, vd på Leksandsbostäder, i ett pressmeddelande.