Kraftig ökning av bostadsrättspriser i Borlänge – "Amorteringskravet har påverkat"

Sett till hela länet har snittpriserna ökan med 21% under en 12-månadersperiod medan motsvarande prisutveckling är mindre för villor, +14,2%.

Priset på bostadsrätter har alltså ökat i Borlänge med drygt 12 procent under perioden februari-april. Ser man till tolv månader är det Falun (+19,7%) och Malung-Sälen (+18,3%) som haft den för säljaren bästa prisutvecklingen.

I Ludvika har villapriserna ökat med 4,6% sett till tre månader och hela 22% på ett år. Det senare bygger på ett underlag av 221 sålda villor.

Totalt gjordes under de tre senaste månaderna 39 500 försäljningar av bostäder i riket som registrerats av Svensk Mäklarstatistik.

– Antalet nya bostadsrätter som kom ut på marknaden under april var lägre jämfört med motsvarande period förra året. Skillnaden beror sannolikt på att amorteringskravet som infördes i juni 2016 fick många att vilja sälja sin bostad under förra våren, säger Staffan Tell talesperson på Hemnet.

FAKTA: Bostadsrätter

Avesta: 3 månader: antal sålda 25 – kr/kvm 7 309 kronor – pris 468 000 kronor – prisutveckling F (för få objekt).

Borlänge: 137 – 17 330 – 1 206 000 – +12,2%.

Falun: 102 – 22 763 – 1 615 000 – +1,2%.

Gagnef: 1 – 7 530 – 500 000 – F.

Hedemora: 9 – 7 925 – 442 000 – F.

Leksand: 24 – 22 177 – 1 648 000 – F.

Ludvika: 44 – 9 243 – 588 000 – +9,2%.

Malung-Sälen: 83 – 40 962 – 2 176 000 – +5,0%.

Mora: 19 – 12 782 – 853 000 – F.

Orsa: 4 – 5 611 – 490 000 – F.

Rättvik: 21 – 16 568 – 1 311 00 – F.

Smedjebacken: 1 – 5 000 – 270 000 – F.

Säter: 14 – 8 013 – 535 000 – F.

Vansbro: 1 – 5 645 – 262 000 – F.

Älvdalen: 16 – 23 825 – 1 537 000 – F.

Dalarnas län: 501 – 20 786 – 1 338 000 – +5,6%.

Källa: Svensk Mäklarstatistik.

FAKTA: Villor

Avesta: 3 månader: antal sålda 22 – kr/kvm 12 285 – pris 1 369 000 kronor – prisutveckling – F (för få objekt).

Borlänge: 44 – 18 412 – 2 142 000 – +2,0%.

Falun: 76 – 21 767 – 2 863 000 – +1,1%.

Gagnef: 19 – 10 434 – 1 264 000 – F.

Hedemora: 13 – 7 569 – 913 000 – F.

Leksand: 17 – 18 483 – 2 139 000 – F.

Ludvika: 43 – 10 651 – 1 330 000 – +4,6%.

Malung-Sälen: 16 – 8 472 – 1 268 000 – F.

Mora: 21 – 14 953 – 1 801 000 – F.

Orsa: 8 – 9 560 – 1 054 000 – F.

Rättvik: 19 – 16 294 – 1 914 000 – F.

Smedjebacken: 25 – 9 495 – 997 – F.

Säter: 15 – 14 479 – 1 883 000 – F.

Vansbro: 6 – 5 626 – 607 000 – F.

Älvdalen: 6 – 15 105 – 1 143 000 – F.

Dalarnas län: 350 – 14 909 – 1 823 000 – +5%.

Källa: Svensk Mäklarstatistik.

Fakta: Fritidshus

Avesta: 3 månader: antal sålda 2 – kr/kvm 15 281 – 635 000 kronor.

Borlänge: 2 – 24 829 – 1 263 000.

Falun: 1 – 20 536 – 1 150 000.

Gagnef: 1 – 3 056 – 550 000.

Hedemora: 3 – 11 956 – 987 000.

Leksand: 7 – 28 959 – 1 476 000.

Ludvika: 8 – 10 337 – 679 000.

Malung-Sälen: 9 – 37 124 – 2 944 000.

Mora: 9 – 15 557 – 805 000.

Orsa: 5 – 29 974 – 1 944 000.

Rättvik: 1 – 14 455 – 795 000.

Smedjebacken: 1 – 11 184 – 850 000.

Säter: 0.

Vansbro: 0.

Älvdalen: 22 – 22 018 – 1 859 000.

Dalarnas län: 71 – 21 959 – 1 552 000.

Källa: Svensk Mäklarstatistik.