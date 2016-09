Lisa Pehrsdotter: Nu går vi husesyn - kolla in vår nya satsning Bostadspuls

Wow. Vilket otroligt hus! Helt knasigt och helt underbart.

Ja, en blir smått upprymd av att besöket hemma hos gitarrlegendaren Clas Yngström, som syns i ett tv-inslag på vår nya satsning Bostadspuls på dalademokraten.se/bostadspuls.

Huset är Dalarna upphöjt till hundra (färgerna, kurbitsen, sniderierna!) kryddat med lite galenskap och vår reporter Jonas Stentäpp ger intryck av att vara lika road som imponerad av stället.

Spana in: Hemma hos Clas Yngström

Från och med nu kommer du som hänger med oss på dalademokraten.se hitta många fler sköna, vackra, roliga, sobra och personliga hem på vår nya avdelning Bostadspuls – som, precis som namnet antyder, handlar om just boende.

Vi kommer att göra hemma hos-reportage och leta reda på det vi kallar Unika rum – det kan vara allt från just ett rum som är väldigt speciellt till en spännande miljö som kanske inte är just en bostad – vi kommer att lista de dyraste husen, de billigaste fritidshusen, de senast sålda fastigheterna (och hur mycket de gick för!), alla möjliga intressanta listor, som naturligtvis är extra givande för sig som går i sälj- eller köptankar, men som även vi andra nyfiket brukar kolla in. Och vi kommer att skriva om bostadsområden som planeras, fastighetspriser, räntor, bostadspolitik likaväl som vi kommer att ge renoveringstips och rapportera om inredningstrender. Kort sagt, allt som har med boende att göra.

Och så toppar vi det med lite tävlingar, förknippande med boende på något vis.

Vi vet redan nu att du som läser oss gärna läser om boende. Vårt hem och hur vi bor är någonting som angår.

Därför vill vi skruva det vi redan gör ytterligare lite till, och dessutom förstärka och fylla på med nytt innehåll i ämnet. Och passa på att paketerade det på ett aptitligt och förhoppningsvis läs- och tittvänligt vis.

Och hur är det? Sitter du i ditt drömhem och skulle kunna tänka dig att visa upp det för oss andra? Eller har du kanske byggt hela kåken av reservdelar? Fyndat alla möbler på loppis? Eller känner du någon som bor på ett alldeles speciellt ställe? Kanske är du nyfiken på hur det ser ut någonstans?

Hör av dig! Vi kommer gärna och låter dig visa och berätta!

Och. Det finns faktiskt ytterligare ett alldeles speciellt hem att spana in på dalademokraten.se/bostadspuls. Hos Ruth och Jan-Ove Fix i Djurås går verandan helt och hållet i blått och vitt. Och nej, det handlar inte om nåt slags maritimt tema. Utan om hockey. Ingen kan ens på håll undgå att förstå att det är Leksands IF som gäller. Det är charmigt. Och lite galet också, det med.

Kolla här: LIFsviktig färgsättning hos makarna Fix