Prisökning på bostadsrätter och villor – Så ser det ut i din kommun

– Summerar vi första kvartalet kan vi konstatera att det såldes 6 % fler bostadsrätter och 5 % fler villor i riket jämfört med motsvarande period förra året. Totala försäljningsvärdet för bostadsrätterna uppgick till 68 miljarder kronor och för villorna 34 miljarder, vilket är cirka +15 % mer än förra årets första kvartal, noterar Hans Flink, försäljningschef på Svensk Mäklarstatistik.

– Det slogs också nya prisrekord. Församlingen Hedvig Eleonora på Östermalm i Stockholm som under sju kvartal i sträck haft kvadratmeterpriser på över 100 000 kronor fick sällskap av sex andra centrala församlingar som under kvartalet också passerat nivån 100 000 kronor per kvadratmeter, avslutar Hans Flink.

Dalarnas län har även haft en positiv prisutveckling på bostadsrätter.

Under de senaste tre månaderna har priset ökat i snitt +6 %. Sett till 12 månader, 1 616 sålda bostadsrätter, har det varit en prisökning med hela +23,4 %.

Största ökningen (över ett år) i Malung-Sälen (+29,2 %), följt av Falun (+23,8 %) och Borlänge (20,4 %).

När det gäller villor har det varit en ökning med +3 % de tre senaste månaderna i länet. Årsutvecklingen visar på en ökning med +12,6 % (totalt 1 636

För fritidshus har det varit en prisökning med +11,5 % det senaste året.

FAKTA: Bostadsrätter Dalarna

Utveckling senast 12 månaderna:

Avesta: 69 sålda – 6 166 kr/kvm – 363 pris tkr – +23,4 % prisutveckling.

Borlänge: 515 – 15 329 – 1 011 – +20,4 %.

Falun: 348 – 21 275 – 1 560 – +23,8 %.

Gagnef: 4 – 7 673 – 632 – F (för litet underlag).

Hedemora: 35 – 8 833 – 512 – F.

Leksand: 52 – 19 037 – 1 637 – F.

Ludvika: 175 – 8 332 – 513 – +18,2 %.

Malung-Sälen: 188 – 39 449 – 2 035 – +29,2 %.

Mora: 74 – 13 208 – 879 – F.

Orsa: 17 – 6 564 – 507 – F.

Rättvik: 65 – 11 997 – 822 – F.

Smedjebacken: 5 – 4 424 – 364 – F.

Säter: 23 – 6 413 – 433 – F.

Vansbro: 6 – 3 160 – 139 – F.

Älvdalen: 40 – 22 340 – 1 450 – F.

Källa: Svensk Mäklarstatistik.

FAKTA: Villor Dalarna

Utveckling senast 12 månaderna:

Avesta: 91 sålda – 10 985 kr/kvm – 1 213 pris tkr – F (för litet underlag).

Borlänge: 255 – 19 179 – 2 245 – +9,0 %.

Falun: 309 – 20 077 – 2 592 – +11,3 %.

Gagnef: 100 – 10 581 – 1 109 – F.

Hedemora: 68 – 9 931 – 1 133 – F.

Leksand: 95 – 16 867 – 1 931 – F.

Ludvika: 185 – 10 288 – 1 170 – F.

Malung-Sälen: 59 – 10 708 – 1 240 – F.

Mora: 98 – 14 652 – 1 614 – F.

Orsa: 41 – 10 390 – 1 168 – F.

Rättvik: 81 – 14 793 – 1 592 – F.

Smedjebacken: 112 – 9 993 – 1 047 – F.

Säter: 76 – 14 362 – 1 583 – F.

Vansbro: 36 – 6 183 – 628 – F.

Älvdalen: 30 – 10 110 – 851 – F.

Källa: Hemnet.