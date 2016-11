Så blir barnrummet roligare – TV-profilen Fixa-rummet-Anna berättar

Rymdrum, tropikrum, poprum... allt går att fixa med lite fiffiga lösningar.

– Det gäller att skapa en stämning, och det ska inte behöva kosta så mycket om man använder fantasin. Ofta går det att använda saker på lite annorlunda vis, och hitta dem i loppisar, säger Anna Braun, en av programledarna i SVT:s Fixa rummet – ett byggprogram för barn som är missnöjda med sina rum.

– Jag skulle vilja ha ett FNaF-rum, berättar Paulina Ekman från Falun som träffade Fixa-rummet-Anna under Hem- och villamässan andra helgen i november. Det är alltså ett rum inspirerat av tv-spelet "Five Nights at Freddy's"

Hennes kaninöron viftade förtjust när Anna Braun ritade och tipsade om att hänga saker på baksidan av dörren, och att skapa ett schackmönster på väggen genom att hänga upp vita pappersrutor varvade med svartmålade.